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Propiedades residenciales en venta en Valle de Ricote, Španjolska

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apartamentos
4
4 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
PRECIOSO COMPLEJO RESIDENCIAL CERCA DE ARCHENA Complejo residencial con 47 apartame…
$189,317
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Ático Ático 2 habitaciones en Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
PRECIOSO COMPLEJO RESIDENCIAL CERCA DE ARCHENA Complejo residencial con 47 apartamentos y á…
$189,317
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Apartamento 1 habitacion en Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Dormitorios 1
Área 42 m²
BEAUTIFUL RESIDENTIAL COMPLEX NEAR ARCHENA Residential complex with 47 fully equipped apart…
$147,558
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Apartamento 2 habitaciones en Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villanueva del Rio Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
BEAUTIFUL RESIDENTIAL COMPLEX NEAR ARCHENA Residential complex with 47 fully equipped apart…
$188,874
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