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Apartamentos del mar en venta en Torrevieja, Španjolska

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354
1 habitación
309
2 habitaciones
1311
3 habitaciones
684
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26 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$258,909
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$325,948
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Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Apartamento 3 dormitorios en primera línea de la Playa del Cura en Torrevieja. Apartamento d…
$389,479
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Apartamento 3 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Amplio Apartamento en Primera planta con vistas directas al Mar. Situado en La Playa de la…
$425,055
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$341,377
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Vivir frente al mar nunca fue tan real. Te presentamos esta espectacular vivienda en primera…
$389,628
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Apartamentos de 2-4 Dormitorios con Vistas al Mar en La Mata Ubicado en La Mata, una de las …
$650,063
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$276,633
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en la planta superior con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria …
$366,226
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Apartamento de 2 dormitorios frente al mar en Punta Prima. Apartamento de lujo con 2 dormito…
$558,059
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios cerca del mar en Punta Prima. Apartamento de lujo con 2 dormito…
$462,724
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Vivienda en venta al lado del mar con jardin o soliarium, garaje, 3 piscinas,fitness,zonas p…
$436,862
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en la playa con vistas al mar, gran terraza y piscina comunitaria a 100 …
$491,448
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplio apartamento en Segunda Línea de Playa del Acequión de Torrevieja. Presentamos una a…
$182,833
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Apartamentos de 2-4 Dormitorios con Vistas al Mar en La Mata Ubicado en La Mata, una de las …
$713,344
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático de playa de la ciudad con gran azotea, vistas al mar, piscina y sauna a solo 200 metro…
$369,210
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en planta baja con jardín, piscina, gimnasio y bar al aire libre ubicado en una …
$328,990
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Piso 1/5
Precioso apartamento de playa con terraza compartida en la azotea y piscina, perfectamente u…
$333,673
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Apartamento 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
New-Build Flats in Innovative Project Close to the Sea in Torrevieja Welcome to the new l…
$305,991
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