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Propiedades residenciales en venta en Tarragonés, Španjolska

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Salou
7
10 propiedades total found
Villa en Tarragona, Španjolska
Villa
Tarragona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Villa exclusiva en venta en Els Boscos, TarragonaMagnífica villa de tres plantas en venta, s…
$876,869
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Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Área 110 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$552,962
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Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$557,509
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Área 200 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$685,997
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Apartamento 2 habitaciones en Salou, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En el corazón de la Costa Dorada, en medio de pinares y olivos mediterráneos, se encuentra s…
$691,637
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Apartamento 2 habitaciones en Far, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Far, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la ciudad de Salou en la Costa Dorada. El área total es de 90 metros cuadrado…
$366,002
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Far, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Far, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Apartamento-duplex en la ciudad de Salou en la Costa Dorada. El área total es de 170 metros …
$482,193
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Salou, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Salou, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Complejo residencial de casas adosadas en construcción en la ciudad de Salou. La distancia a…
$575,146
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Apartamento 1 habitación en Roda de Bera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Roda de Bera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Magnificient loft duplex for sale in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). It is furnished…
$134,338
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Apartamento 3 habitaciones en Creixell, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Creixell, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento en la primera planta en la urbanización de La Barça en la ciudad de Roda de Bara…
$239,354
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