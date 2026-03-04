Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Sevilla
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sevilla, Španjolska

1 propiedad total found
Villa 12 habitaciones en Sevilla, Španjolska
Villa 12 habitaciones
Sevilla, Španjolska
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 1 416 m²
Piso 1/2
Ubicación: Sevilla, Andalucía España. Histórica hacienda de aceite de oliva del siglo XVI de…
$10,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sevilla, Španjolska

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir