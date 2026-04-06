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Villas en venta en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska

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52 propiedades total found
Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 125 m²
Description of object: In the enchanting setting of La Nucia stands an exclusive collection …
$670,157
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 293 m²
Descripción del objeto:
$988,625
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 143 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la atractiva zona de Orihuela Costa, este chalet in…
$870,631
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Villa
San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 308 m²
Descripción del objeto: Presentamos una de las últimas casas disponibles de este prestigioso…
$781,277
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 93 m²
Descripción del objeto: En la encantadora ciudad de Orihuela, se abre una oportunidad única …
$320,759
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 91 m²
Descripción del objeto: En San Fulgencio ofrecemos un complejo residencial de doce bungalows…
$363,030
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 138 m²
Description of object: In the enchanting setting of Orihua, a residential complex of 39 deta…
$532,689
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 220 m²
Descripción del objeto: En la atractiva ubicación de Los Alcázares en la región de Murcia, s…
$643,121
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Villa en San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
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Área 146 m²
Description of object: We present a detached chalet in picturesque Pinoso, offering a combin…
$400,949
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Área 118 m²
Descripción del objeto: En la pintoresca ciudad de Benijófar, este exclusivo chalet independ…
$492,021
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Área 138 m²
Description of object: In sunny Orihuela, we offer a residential complex of 39 detached hous…
$502,904
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Área 235 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una colección exclusiva de 32 viviendas unifamiliares que …
$538,302
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Área 214 m²
Description of object: We offer a unique collection of three detached sea view chalets, desi…
$686,195
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 178 m²
Description of object: In the picturesque village of El Pinós, this detached property offers…
$515,505
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 360 m²
Descripción del objeto: Esta excepcional casa con una superficie total de 360 m2 (255 m2 de …
$848,865
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 319 m²
$1,37M
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Área 122 m²
Descripción del objeto: En la Costa Cálida, en la tranquila y buscada zona de Los Alcázares,…
$687,913
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Área 87 m²
Descripción del objeto: En el encantador pueblo de San Fulgencio, ofrecemos un complejo resi…
$353,866
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Área 198 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la zona de Vega Baja, en el pueblo de Bigastro cerc…
$287,996
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Área 102 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la Costa Cálida, en la tranquila y prestigiosa zona…
$561,901
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San Lorenzo del Cardessar, Španjolska
Área 474 m²
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Área 186 m²
Descripción del objeto: Ofrezco una oportunidad residencial única en forma de dos casas sepa…
$916,454
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Área 87 m²
Descripción del objeto: En el encantador San Javier, ofrecemos una colección exclusiva de 16…
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Área 100 m²
Descripción del objeto: En la costa sureste de España, en el popular complejo de Los Alcázar…
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Dormitorios 3
Área 113 m²
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Área 210 m²
Descripción del objeto: En la costa sureste de España, en la región de Murcia, se está const…
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Área 234 m²
Description of object: In the exclusive area of El Chaparral, a detached chalet is offered, …
$1,03M
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Área 95 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo bungalow de cuatro habitaciones con una …
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Área 116 m²
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Área 227 m²
Descripción del objeto: En una prestigiosa ubicación junto al mar, ofrecemos una villa que e…
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