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Almacenes en venta en Novelda, Španjolska

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Almacén 1 439 m² en Novelda, Španjolska
Almacén 1 439 m²
Novelda, Španjolska
Área 1 439 m²
Nave industrial  en venta con una superficie de 1.439 m2 con una parcela de 3.361m2, situado…
$575,761
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