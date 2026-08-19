Apartamentos en venta en Noroeste, Španjolska

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Calasparra
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VILLAS MODERNAS EN CALASPARRA CON PISCINA PRIVADA!!! Nuevo desarrollo inmobiliario formado…
$370,293
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
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Calasparra, Španjolska
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
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Calasparra, Španjolska
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Dormitorios 3
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$393,509
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Apartamento 4 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CALASPARRA, MURCIA Proyecto de obra nueva de bonitas villas en Cala…
$403,376
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Apartamento 4 habitaciones en Moratalla, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Moratalla, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
VILLAS DE OBRA NUEVA EN MORATALLA, MURCIA Promoción de obra nueva situada en Campo de San J…
$335,469
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