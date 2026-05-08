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Villas con piscina en venta en Murcia, Španjolska

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50 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa emblemática con diseño rústico de arquitectura tradicional, piscina privada y patio ex…
$331,069
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Villa 4 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Villa atractiva con gran terraza en la azotea, jardín y aparcamiento sin piscina, situada en…
$379,979
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Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Villa espaciosa y radiante con reuniones en la azotea, piscina privada y espacio abierto sin…
$987,067
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CoexCoex
Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 2
Hermosa Villa con gran terraza solarium, jardín y piscina privada situada cerca de la playa …
$449,135
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Villa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Moderna y acogedora villa equipada con piscina privada y una enorme terraza en la azotea ubi…
$306,932
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Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Increíble villa enorme con una gran terraza en la azotea y una piscina privada ubicada cerca…
$434,866
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MontbelMontbel
Villa 4 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Número de plantas 1
Impresionante villa con piscina privada, garaje cubierto y gran terraza en la azotea con vis…
$411,569
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Villa 7 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa de grandes dimensiones con amplia terraza, gran jardín y piscina privada, ub…
$518,965
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Villa 5 habitaciones en Mazarrón, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mazarrón, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 279 m²
Número de plantas 1
Amplia villa brillante con una gran terraza en la azotea, gran jardín y piscina privada ubic…
$484,927
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Villa 5 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Villa premium con acceso a un resort de golf, piscina privada y encantador jardín situada en…
$611,336
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Villa 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Atractiva villa con una gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca de…
$296,294
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Hermosa villa equipada con piscina privada y una gran terraza en la azotea ubicada cerca de …
$369,210
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Villa 5 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 1
Espaciosa villa con piscina privada, jardín, gran terraza en la azotea y vistas panorámicas …
$783,608
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Fantástica villa con piscina privada, terraza en la azotea y sala de estar de planta abierta…
$457,081
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Villa 5 habitaciones en Calasparra, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Calasparra, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Villa moderna de una sola planta con un enorme jardín privado y piscina, situada en una parc…
$468,109
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Villa 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Villa premium acogedora con piscina privada y una gran terraza en la azotea, situada junto a…
$481,512
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionantes vistas al ma…
$480,762
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Villa de lujo en la esquina con piscina privada y gran terraza situada a 100 metros de la pl…
$499,175
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Opulenta villa llave en mano con terraza en la azotea, situada en un resort con laguna de pl…
$453,083
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Villa 6 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 6 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 346 m²
Villa de lujo llave de mano con piscina privada y vistas al mar con nivel de terreno en una …
$697,727
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Villa en San Javier, Španjolska
Villa
San Javier, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Nos complace presentarle una nueva casa en venta, esta vez es un chalet que se vende en San …
$767,461
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Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 1
Una villa fantástica con piscina privada, aparcamiento en el terreno y una amplia terraza en…
$324,372
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Villa 4 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Número de plantas 2
Villa premium con piscina privada, jardín y gran terraza situada a 100 metros de la playa de…
$440,310
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Villa 5 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 1
Gran villa de lujo con una gran terraza en la azotea, jardín y piscina privada situada cerca…
$802,210
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Villa brillante con piscina, amplia terraza en la azotea y aparcamiento privado situada en u…
$359,708
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
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Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Encantadora villa enorme con piscina privada, sótano del patio inglés y acabados de lujo sit…
$958,179
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Villa 5 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Villa moderna llave en mano con piscina privada, gran jardín, terraza en la azotea ubicada c…
$409,879
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Villa 4 habitaciones en Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villa de lujo con terraza soleada en la azotea, piscina privada y jardines exuberantes situa…
$308,158
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Villa 6 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Moderna villa premium con piscina, amplias terrazas, jardín y garaje junto a un exclusivo ca…
$549,799
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Parámetros de las propiedades en Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
campo de golf cercano
Baratos
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