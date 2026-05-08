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Adosados con garaje en Venta en Murcia, Španjolska

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Residencial Atenas es un moderno complejo residencial en San Pedro del Pinatar (Murcia), a p…
$358,875
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas al mar y con garaje. Espectacular adosado a escasos metr…
$367,389
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Descubre un espacio exclusivo donde la modernidad se encuentra cómodamente en la ciudad de M…
$269,450
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Adosado Adosado 3 habitaciones en Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial donde la modernidad se encuentra cómodamente en l…
$371,229
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Descubre casas modernas de nueva construcción con piscina privada, ubicada en la prestigiosa…
$696,843
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Parámetros de las propiedades en Murcia, Španjolska

con Jardín
con Terraza
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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