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Locales comerciales en venta en Bajo Ampurdán, Španjolska

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Propiedad comercial en Sant Sadurni de lHeura, Španjolska
Propiedad comercial
Sant Sadurni de lHeura, Španjolska
Exclusivo complejo hotelero 4*S compuesto por una típica casa de campo catalana con un resta…
$14,42M
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Hotel en Platja dAro, Španjolska
Hotel
Platja dAro, Španjolska
Número de plantas 2
$8,00M
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Propiedad comercial 350 m² en Llafranc, Španjolska
Propiedad comercial 350 m²
Llafranc, Španjolska
Área 350 m²
La estación de mantenimiento en una parcela de 1808 m2, de la que 350 m2 se construye (área …
$2,50M
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TekceTekce
Propiedad comercial 865 m² en la Pera, Španjolska
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la Pera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 865 m²
Hotel boutique en el corazón de Baish Empord cerca de la ciudad de Pubol. Medieval Masia con…
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Propiedad comercial 6 658 m² en Sant Feliu de Guixols, Španjolska
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Sant Feliu de Guixols, Španjolska
Área 6 658 m²
Hotel 4 estrellas en la ciudad de Sant Feliu de Guichols en la Costa Brava. Situado a poca d…
$11,62M
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Propiedad comercial en Sant Antoni, Španjolska
Propiedad comercial
Sant Antoni, Španjolska
Única oportunidad de inversión: complejo comercial multifuncional en ubicación estratégica …
$1,74M
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Propiedad comercial 685 m² en la Bisbal dEmporda, Španjolska
Propiedad comercial 685 m²
la Bisbal dEmporda, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 685 m²
Hotel familiar en una ciudad medieval en la hermosa región de Baix Empord en la provincia de…
$1,03M
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