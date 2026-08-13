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Apartamentos con Terraza en venta en Los Realejos, Španjolska

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Apartamento 2 habitaciones en Realejo Alto, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Realejo Alto, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamento a estrenar con solárium privado en la zona de Playa Jardín, Puerto de la Cruz — …
$402,445
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Parámetros de las propiedades en Los Realejos, Španjolska

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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