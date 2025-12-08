  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. La Marina Baja
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en La Marina Baja, Španjolska

apartamentos
32
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Španjolska
de
$655,152
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 129 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Complejo residencial de casas individuales en la zona de Finestrat
Agencia
VYM Canarias
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir