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Casas con piscina en Venta en La Axarquía, Španjolska

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Torrox
19
Rincon de la Victoria
10
Velez Malaga
10
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6 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Impresionante casa adosada con espectaculares vistas al mar, una gran terraza bañada por el …
$517,810
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Brillante casa adosada nueva con terraza en la azotea y vistas panorámicas al mar, situada e…
$483,793
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Fantástica casa adosada frente al mar con amplias terrazas, piscina comunitaria y aparcamien…
$468,537
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 6 habitaciones en Torrox, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Torrox, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Casa adosada moderna de nueva construcción con vistas panorámicas al mar, hermosa terraza en…
$403,932
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Elegante casa adosada con terrazas orientadas al mar, acabados de alta gama y jardines priva…
$448,460
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Villa 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Villa espaciosa y elegante con amplio espacio abierto, jardín privado y sótano en una comuni…
$458,528
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Tipos de propiedades en La Axarquía

villas
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en La Axarquía, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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