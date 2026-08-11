Permiso de residencia en Španjolska

Sobre el Programa de Inmigración

El permiso de residencia español para nómadas digitales está destinado a ciudadanos no europeos que trabajan a distancia para una empresa extranjera o prestan servicios profesionales a clientes extranjeros.

Cuando se aplica durante una estancia legal en España, el permiso se puede expedir inmediatamente por hasta 3 años. La compra y la inversión inmobiliaria no son necesarias.

El programa puede incluir a un cónyuge o pareja, hijos y padres dependientes financieramente. Los familiares adultos pueden trabajar en España sin permisos adicionales.

El permiso de residencia le permite vivir en España, viajar por el área de Schengen, utilizar la infraestructura europea y, sujeto a condiciones, solicitar posteriormente una residencia a largo plazo.