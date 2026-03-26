Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Granada
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Granada, Španjolska

Almuñécar
10
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Monachil, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Monachil, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 4/5
Lujoso apartamento ubicado en Sierra Nevada, con sauna compartida e impresionantes vistas a …
$459,678
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Granada

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Granada, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir