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Villas del mar en venta en Estepona, Španjolska

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15 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 658 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$2,61M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 469 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con una excelente relación calidad-precio en la ubicación privilegiada…
$1,80M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 7 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 782 m²
Villas Exclusivas en un Proyecto Moderno Frente al Mar en Estepona Estepona es una ciudad el…
$15,10M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Fantástica villa moderna con jardín, piscina privada en la terraza solarium e impresionantes…
$950,317
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 379 m²
Número de plantas 3
Enorme villa de primera clase con gran piscina infinita, garaje y terraza solarium con impre…
$5,15M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 889 m²
Número de plantas 3
Exclusiva villa de alta gama con gran jardín, piscina, sótano y gran terraza solarium con in…
$3,06M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 548 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con ascensores privados en una zona muy solicitada de Estepona Este nu…
$3,76M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de clase alta con gran piscina, jardín e increíbles vistas al mar ubicada en…
$1,19M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Exclusiva villa premium con jardín, piscina privada en la terraza solarium e increíbles vist…
$843,752
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 452 m²
Número de plantas 2
Extraordinaria Villa con piscina infinita privada y vistas al mar en una zona premium de la …
$1,64M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 508 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con ascensores privados en una zona muy solicitada de Estepona Este nu…
$3,93M
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Villa en Bel Air, Španjolska
Villa
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta villa a estrenar en venta en Los Flamingos, Benahavis combina el estilo moderno y el co…
$2,70M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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