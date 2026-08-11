Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Elche
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Elche, Španjolska

;
Villa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
EN VENTA, gran chalet con piscina en LA HOYA, a tan solo 4 km. de La Marina, distribuido en …
$495,898
Dejar una solicitud
Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
Dejar una solicitud
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Se vende chalet en la zona de Buenos Aires, Elche pedanías. La propiedad cuenta con una supe…
$649,390
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Chalet de lujo individual con parcela de 7.000 m2 a 6 km. de Playas. Reducido de 1.700.000…
$1,62M
Dejar una solicitud
Villa en Elche, Španjolska
Villa
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
ESTUPENDO CHALET de 200 m2, ubicado en la carretera de Elche a Santa Pola, por lo que cuanta…
$543,126
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Elche, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir