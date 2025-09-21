Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Španjolska
  3. El Vinalopó Medio
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

2 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Amplias viviendas en dúplex de 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseo. Todas las viviendas cuentan …
$372,440
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Las viviendas con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, con amplias terrazas y jardines comunita…
$325,885
Dejar una solicitud
