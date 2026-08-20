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Locales comerciales en venta en El Vinalopó Medio, Španjolska

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Almacén 1 439 m² en Novelda, Španjolska
Almacén 1 439 m²
Novelda, Španjolska
Área 1 439 m²
Nave industrial  en venta con una superficie de 1.439 m2 con una parcela de 3.361m2, situado…
$575 761
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Propiedad comercial en Pinoso, Španjolska
Propiedad comercial
Pinoso, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Se vende una bodega cuya historia comienza a finales del siglo XIX, la planta fuefundada en …
$6,96M
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