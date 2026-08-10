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Hoteles en venta en Cullera, Španjolska

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Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! en Cullera, Španjolska
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros!
Cullera, Španjolska
Habitaciones 35
Área 1 500 m²
Número de plantas 6
Oferta de Inversión: ¡Nuevo Hotel 3* en la Costa Blanca – 2,65 Millones de Euros! ¡Presenta…
$3,01M
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Hotel 500 m² en Cullera, Španjolska
Hotel 500 m²
Cullera, Španjolska
Dormitorios 19
Área 500 m²
HOTEL EN VENTA EN LA LOCALIDAD DE CULLERA Hotel 2 estrellas, construido en el año 2003, un …
$849,859
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