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Villas con Terraza en venta en Crevillente, Španjolska

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Villa en Crevillente, Španjolska
Villa
Crevillente, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Amplia casa de campo en Catral. Amplia casa de campo con naves industriales para reformar en…
$290,656
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