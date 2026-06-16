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Villas del mar en venta en Castelldefels, Španjolska

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Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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