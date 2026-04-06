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Villas en venta en Caravaca de la Cruz, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Villa emblemática con diseño rústico de arquitectura tradicional, piscina privada y patio ex…
$331,069
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Caravaca de la Cruz, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Caravaca de la Cruz, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Enorme villa impresionante con terraza, piscina privada y jardín rodeado de naturaleza Fe…
$401,591
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