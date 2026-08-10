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Villas del mar en venta en Calpe, Španjolska

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3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Exclusiva Villa en una zona premium cerca de la playa con piscina privada, gran terraza y vi…
$1,01M
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie útil: 190 m2Tamaño de la parcela: 4600 m2New Build.Hay: pis…
$918,157
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Villa de lujo con vistas al Peñón del Ifach en Calpe, Costa Blanca Situado muy cerca de la b…
$1,85M
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