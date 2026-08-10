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Estudios en venta en Calpe, Španjolska

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Estudio 1 habitación en Calpe, Španjolska
Estudio 1 habitación
Calpe, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
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