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Hoteles en venta en Calpe, Španjolska

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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Hotel 14 161 m² en Calpe, Španjolska
Hotel 14 161 m²
Calpe, Španjolska
Dormitorios 194
Área 14 161 m²
Está a menos de 200 m2 de la playa, peñón de Ifach y puerto deportivo. Este hotel cuenta co…
$18,54M
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