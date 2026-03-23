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Áticos en Venta Callosa de Segura, Španjolska

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Ático Ático 4 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 448 m²
Piso 3/3
Exclusivo ático de lujo de alta gama con piscina privada y gran terraza en la azotea en un c…
$1,78M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 4 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Piso 3/3
Increíble ático espacioso con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio situ…
$628,979
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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