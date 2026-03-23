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Adosados con piscina en Venta en Cádiz, Španjolska

San Roque
4
Adosado Borrar
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en San Roque, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Número de plantas 2
Opulenta casa adosada enclavada en un campo de golf con amplio jardín, terrazas y piscina co…
$582,172
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Cádiz, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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