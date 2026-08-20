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Villas del mar en venta en Blanes, Španjolska

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Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 2
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$1,93M
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