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Casa 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Casa totalmente reformada con parcela privada y patio acogedor. Diseño moderno, materiales d…
$4,646
por noche
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