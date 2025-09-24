Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Benidorm, Španjolska

17
36
195
125
1 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Semiático en Edificio Kronos – Benidorm En el emblemático Edificio Kronos, uno de los icono…
$660,714
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
