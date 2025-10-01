Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Bajo Guadalentín
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Bajo Guadalentín, Španjolska

Alhama de Murcia
59
Mazarrón
13
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Villa Nueva de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Mazarrón Country Club Mazarrón se encuen…
$293,686
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Bajo Guadalentín

villas
bungalow

Parámetros de las propiedades en Bajo Guadalentín, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir