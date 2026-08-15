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Propiedades residenciales en venta en Bajo Campo, Španjolska

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Cambrils
3
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
$520,226
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Villa en Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 416 m²
Villa en primera línea del mar en la ciudad de Ospitalet de Infant en la Costa Dorada. Casa …
$1,86M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Cambrils, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa adosada en venta en VILAFORTUNY ¡Tu propio rincón de felicidad en VILAFORTUNY! E…
$505,431
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 5 habitaciones en Vinyols i els Arcs, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Vinyols i els Arcs, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
La arquitectura combina la sencillez del diseño contemporáneo con materiales auténticos y un…
$710,365
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Villa en Cambrils, Španjolska
Villa
Cambrils, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Bienvenido a tu nueva casa en Cambrils, Tarragona. Esta acogedora casa de 310 metros cuadrad…
$755,242
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