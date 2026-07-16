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Propiedades residenciales en venta en Anoia, Španjolska

;
apartamentos
54
casas independientes
23
77 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 113 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de La Nucía, este complejo residenc…
$428,324
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Apartamento 1 habitacion en Carme, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Carme, Španjolska
Dormitorios 1
Área 78 m²
Descripción del sitio: Presentamos un exclusivo complejo residencial en el pintoresco Benijo…
$285,359
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Descripción del sitio: En el corazón de la soleada Guardamar del Segura, se abre un moderno …
$336,744
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OkeaskOkeask
Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 61 m²
Descripción del sitio: En la encantadora zona de Bigastro, un nuevo complejo residencial de …
$199,717
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Apartamento 1 habitacion en Carme, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Carme, Španjolska
Dormitorios 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: En el corazón de Guardamar del Segura y a solo 600 metros de la play…
$192,980
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de San Javier, estas casas adosadas …
$429,923
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TekceTekce
Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 110 m²
Descripción del objeto: En San Javier se encuentra un chalet independiente que combina comod…
$627,927
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
Descripción del sitio: En el corazón de la soleada Guardamar del Segura, encontrará un moder…
$393,839
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 63 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Guardamar del Segura, este compl…
$359,696
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 203 m²
Descripción del objeto: Situado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, esta exclusiva pro…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Descripción del objeto: Esta exclusiva residencia en la pintoresca Guardamar del Segura repr…
$336,858
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 89 m²
Descripción del sitio: La octava fase del prestigioso complejo residencial Mar de Pulpí, Las…
$268,345
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 111 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Algorfa, esta exclusiva colecció…
$542,399
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de San Javier, esta exclusiva colec…
$575,857
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 69 m²
Descripción del sitio: En el corazón del tranquilo y acogedor distrito de Bigastro, se ha cr…
$233,974
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
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Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 63 m²
Descripción del sitio: En el corazón del encantador Bigastro es un pequeño complejo residenc…
$200,973
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Descripción del sitio: Un exclusivo complejo residencial está siendo construido en el encant…
$266,061
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Guardamar del Segura, este compl…
$279,764
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Apartamento 3 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 88 m²
Descripción del objeto: Situado en el encantador pueblo de San Fulgencio, este complejo resi…
$205,541
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Villa en Carme, Španjolska
Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: En el encantador y tranquilo pueblo de Benijófar, ofrecemos una cole…
$672,575
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Apartamento 2 habitaciones en Carme, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de La Nucía, este residencial ofrec…
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 3
Área 137 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de San Javier, este complejo reside…
$342,454
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Dormitorios 3
Área 96 m²
Descripción del sitio: El Guardamar del Segura Residence ofrece 44 propiedades cuidadosament…
$311,737
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Dormitorios 2
Área 95 m²
Descripción del objeto: En el corazón de la agradable La Nucía se está construyendo una resi…
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: No todas las propiedades junto al mar tienen que estar en primera lí…
$203,257
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Dormitorios 3
Área 104 m²
Descripción del objeto: Situado en la exclusiva zona de Los Guardianes, este complejo reside…
$398,521
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Villa
Carme, Španjolska
Dormitorios 4
Área 117 m²
Descripción del sitio: A pocos minutos a pie del mar y un montón de espacio, privacidad y tr…
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Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Guardamar del Segura, este compl…
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Apartamento 2 habitaciones
Carme, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Descripción del sitio: En la pintoresca localidad costera de Guardamar del Segura se está co…
$256,926
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Apartamento 1 habitacion en Carme, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Carme, Španjolska
Dormitorios 1
Área 56 m²
Descripción del objeto: En el corazón de Guardamar del Segura y a solo 600 metros de la play…
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