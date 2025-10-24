Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con Terraza en Venta en Alicante, Španjolska

4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
14 viviendas unifamiliares pareadas de 4 y 5 dormitorios, con bodega en planta sótano, plant…
$1,33M
Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 397 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva propiedad situada en uno de los mejores en…
$1,10M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Chalets de 4, y 5 dormitorios, localizadas en la privilegiada zona residencial de Vistahermo…
$727,588
Adosado Adosado 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Urbanización compuesta de 9 adosados en Cabo de las Huertas. Casas únicas y exclusivas que c…
$1,58M
