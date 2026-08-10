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Propiedades residenciales en venta en La Coruña, Španjolska

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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Jardines de Sa Riera Living, situado frente a la playa de Sa Riera en Begura, es un nuevo pr…
$880,968
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Villa en Corcubion, Španjolska
Villa
Corcubion, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 375 m²
Impresionante castillo con las vistas al mar en la zona La Coruña. Fue construido en 1751 en…
$3,50M
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