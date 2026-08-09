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Estudios con piscina en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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54 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
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Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/14
Apartamento estudio en Abelia Residence, Boğaz 🌊Un acogedor apartamento estudio totalmente a…
$69,590
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Estudio amueblado en Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento estudio …
$85,549
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Estudio 1 habitación en Gastria, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Estudio con Niche Durmiente en un Complejo Marítimo Prestigioso 🌊Venta: un estudio elegante …
$96,808
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/17
Apartamento estudio con vista al mar en Riverside Life, Long Beach 🌅Un apartamento estudio c…
$101,708
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 25/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$152,004
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio listo con Niche Durmiente & Panteón View — Caesar Resort III 🌊🏖Un estudio elegante c…
$142,793
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 11/13
Bright Studio on the 11th Floor — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Un apartamento estudio acogedor y …
$82,414
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Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/4
Un apartamento estudio está en venta en el complejo Royal Sun, Iskele.Vista: con vistas a la…
$70,697
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Acogedor estudio en la planta baja en Caesar Resort I 🌴☀️En venta un estudio luminoso y acog…
$98,334
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 22/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$150,465
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Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 12/12
Estudio en Abelia Residence en 12a planta, vista al marTotalmente amueblado, impuestos pagad…
$104,385
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/17
Riverside Life ¦ River Corner Block ← 1+0🌴Venta: estudio con vista a la piscina en Riverside…
$103,896
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 6
Bright Studio con balcón — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Un luminoso apartamento estudio e…
$65,397
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Estudio 1 habitación en Agios Theodoros, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Theodoros, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Stylish Sea View Studio — Thalassa Beach Resort, First Line 🌊Un elegante apartamento estudio…
$87,763
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este moderno proyecto de vida es notable por su ubi…
$105,261
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1
Estudio en venta en Caesar Resort — Block Marcus (Caesar II) 🌊✨Un acogedor apartamento estud…
$72,886
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Cozy Studio Sólo 5 minutos de Long Beach 🌴🌊Apartamento en venta en el Royal Sun Residence co…
$72,105
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4
Fully Furnished Studio at an Exceptional Price in Caesar Resort III 🌴✨ A bright and fully…
$56,750
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 6/12
Diseñador 0+1 Apartamento en Caesar Resort & SPA, Long Beach AreaElegante apartamento modern…
$64,442
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 14
Estudio de planta baja en Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️Un luminoso apartamento estud…
$73,583
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6/11
Furnished Studio for Sale in Caesar Resort, Phase 3, Gallus House, Iskele Floor: 6 of …
$64,277
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/13
Situado en la zona de Iskele Long Beach, el proyecto Bellagio es uno de los notables proyect…
$127,385
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Designer Studio en Caesar Resort II — Listo para entrar 🌴✨Un elegante apartamento estudio es…
$62,682
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/11
Un acogedor apartamento estudio está disponible para la venta en Caesar Resort, Aspasianus B…
$60,260
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Estudio con Niche Durmiente y Vista de Piscina en Caesar Resort III 🌴🏊Un elegante apartament…
$87,537
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 4
Cozy Studio en Caesar Resort I – Muévete listo 🌴✨Un luminoso apartamento estudio está dispon…
$86,962
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
Estudio en venta en Caesar Resort — Block Aspasianus (Caesar III) 🌊✨Un acogedor apartamento …
$62,529
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

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campo de golf cercano
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