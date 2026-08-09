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Estudios en la montaña en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
230
Trikomo
204
Bogazi
7
Gastria
6
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11 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Situado en la zona de Iskele Long Beach, este moderno proyecto de vida es notable por su ubi…
$105,261
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/13
Situado en la zona de Iskele Long Beach, el proyecto Bellagio es uno de los notables proyect…
$127,385
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Situado en el desarrollo rápido de İskele – Bahía de Chipre Septentrional, Lagoon Verde es u…
$158,329
VAT
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Estudio en Bogazi, Chipre del Norte
Estudio
Bogazi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 10
Studio with a total area of ​​50 sq.m, balcony 9 sq.m, as well as studios with a niche. The …
$165,593
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 22
Description   a premium class complex, with a casino and a hotel 400 m from the se…
$187,681
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
$142,054
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/9
¿Puedes comprar un lugar en el paraíso? Tal vez, pero no un lugar, ¡sino apartamentos cómodo…
$76,495
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Estudio en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 11
studio, 46 ​​sq.m, balcony 8 sq.m. Everything in the finish:   built-in kitchen, half-stone,…
$114,460
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Estudio en Bogazi, Chipre del Norte
Estudio
Bogazi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 20
studio, total area of ​​45 sq.m, balcony 7 sq.m. The deadline for delivery of 2025-2027. The…
$148,072
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Estudio 1 habitación en Bogazi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 2
H se encuentra en el terreno más alto de la región ¡BOGAZ! 36 apartamentos de lujo con vis…
$207,566
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

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con Piscina
con Vista al lago
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