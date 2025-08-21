Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios del lago en venta en Iskele District, Chipre del Norte

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$160,344
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Sobre el Proyecto: Ocean Life Residence es un proyecto frente al mar de Noyanlar Group, a s…
$104,572
