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Estudios en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/16
Studio Apartment in Royal Life (Poseidon), Northern Cyprus Fully furnished with all ap…
$73,365
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Estudio con Niche Durmiente y Vista de Piscina en Caesar Resort III 🌴🏊Un elegante apartament…
$87,537
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 13/16
$178,654
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 7/16
$146,048
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 18/22
$193,599
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/11
Un acogedor apartamento estudio está disponible para la venta en Caesar Resort, Aspasianus B…
$60,260
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 12/16
$163,031
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 21/22
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 19/22
$196,995
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6
Apartamento estudio completamente amueblado en Caesar Resort — Long Beach 🌊Un acogedor apart…
$73,746
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 12/16
$175,258
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 20/22
$200,392
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 8/16
$160,313
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 14/16
$169,824
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 9
Acogedor estudio en el noveno piso — Caesar Resort IV, Long Beach 🌊🏖Un luminoso y acogedor a…
$70,255
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Est…
$72,797
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Cozy Studio Sólo 5 minutos de Long Beach 🌴🌊Apartamento en venta en el Royal Sun Residence co…
$72,105
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Designer Studio en Caesar Resort II — Listo para entrar 🌴✨Un elegante apartamento estudio es…
$62,682
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 5/14
Sea View Studio on the 5th Floor — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Un luminoso y acogedor…
$75,898
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/16
$129,066
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 12/22
$175,937
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 13/16
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 11/16
$171,861
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 12/16
$177,296
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 11/22
$169,144
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 11/16
$170,503
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 14/22
$183,409
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 8/16
$149,445
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