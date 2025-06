Hoy nos familiarizaremos con la historia Julia Perera — una mujer rusa que encontró su hogar al otro lado del mundo, en Australia. Ella compartió con nosotros su experiencia de adaptación a la cultura australiana, habló sobre los matices de ingresar a una universidad local y reveló las peculiaridades de la vida en Melbourne, desde casas frías en invierno hasta la ausencia de animales callejeros en las calles.

Si tienes dinero, no es tan difícil venir a legalizarte a Australia.

Mudarse a Australia con una visa de esposa

— Mi nombre es Yulia, tengo 37 años. Actualmente estoy estudiando para ser enfermera en una universidad australiana. Tengo dos hijos, dos varones (de 7 y 4 años). Estoy casada con un australiano originario de Sri Lanka. Hemos estado viviendo en Melbourne durante los últimos 8 años.

Antes de conocer a mi futuro marido, viví en Japón durante 5 años. Y trabajó como gerente de ventas para una empresa que exportaba automóviles a todo el mundo.

Si tienes dinero, no es tan difícil venir a legalizarte a Australia. También es deseable que su profesión tenga demanda en este país. Y, por supuesto, también se requieren conocimientos de inglés.

Es cierto que para la mayoría de los programas de inmigración existe un límite de edad, que es de 45 a 49 años. La excepción son las visas de inversionista, donde la edad no influye. Además, los padres de ciudadanos australianos pueden inmigrar independientemente de su edad.

Lo mejor es evaluar las posibilidades de mudarse con un agente de migración, ya que la situación de cada persona es diferente.

Me mudé a Australia con la visa de mi esposa y al mismo tiempo recibí un permiso de residencia. Y después de dos años obtuve la ciudadanía. Por tanto, todo fue relativamente sencillo para mí.

Admisión a una universidad australiana y características de estudio

— Después del nacimiento de mi segundo hijo, pensé en lo que quería hacer cuando los niños fueran a la escuela. Cuando mi hijo mayor creció, decidí matricularme como enfermera en una universidad local. El motivo fue que tuve la oportunidad de observar el trabajo de las enfermeras durante los 5 días que pasé en el hospital con mi hijo. Posteriormente, también quise dominar esta profesión.

Cómo fue mi proceso de admisión:

Comencé a prepararme a mediados de mayo. La aceptación de solicitudes de solicitantes comenzó en agosto. En junio aprobé el examen obligatorio de inglés y obtuve la puntuación requerida. Resultó que puedes inscribirte inmediatamente en el segundo año sobre la base de tu educación superior existente. Por eso traduje mi diploma de ruso de 2014 y mi certificado escolar. Y, por supuesto, adjunté mi pasaporte australiano (un certificado de ciudadanía también es adecuado); esto ayuda a ahorrar en educación. Además, fue necesario realizar un curso de anatomía y fisiología de 3 meses de duración. Lo terminé alrededor de octubre. Mientras terminaba el curso, en agosto presenté una solicitud a la universidad, indicando a qué hora estaría terminado el curso. Habiendo completado el curso de anatomía y fisiología, adjunté un certificado de ambas universidades y comencé a esperar los resultados.

Los primeros resultados llegaron alrededor de noviembre: me aceptaron en un curso de dos años en la Universidad La Trobe. Un mes después recibí una notificación de aceptación en otra universidad, pero estaba demasiado lejos, así que elegí la primera opción. Así, habiendo presentado mi solicitud en agosto, ya recibí la notificación de admisión en noviembre. Las clases comenzaron en febrero de 2023.

Es importante tener en cuenta que las fechas de presentación de solicitudes pueden variar mucho de una universidad a otra. Hay opciones cuando la admisión se abre cada tres meses, con posibilidad de iniciar la formación en junio, octubre, etc.

En general, el curso típico de educación terciaria en Australia es de 3 años; a veces 4 años, si hablamos de obtener una doble especialidad: por ejemplo, en mi universidad las que se matriculan en enfermeras parteras estudian ese tiempo.

— Ahora te contaré directamente sobre el proceso de aprendizaje.

Desde Covid, la mayoría de las clases y conferencias en las universidades australianas se han seguido impartiendo en línea. Cada estudiante tiene acceso a una plataforma donde está disponible toda la información sobre las materias requeridas. Cada módulo contiene conferencias, capacitación y materiales adicionales, así como enlaces a ellos.

Después de cada módulo hay que realizar pruebas, también online. Además, para cada tema es necesario escribir trabajos y ensayos escritos. Y luego los exámenes, durante los cuales se evalúan los conocimientos adquiridos en la práctica.

Para cada módulo tenemos un taller, que debes venir personalmente a la universidad. Allí las clases se estructuran de la siguiente manera: nos dividen en grupos, el profesor nos da un tema, luego hace una pregunta a cada grupo sobre él y al final lo discutimos todos juntos. Además, también hay clases de laboratorio donde practicamos habilidades clínicas (cómo sacar sangre de una vena, colocar una vía intravenosa, poner inyecciones, etc.).

En una o dos materias por semestre tenemos prácticas, sin las cuales no se cuenta la materia completa. Al principio dura de 2 a 3 semanas y en el último semestre dura 6 semanas. Como regla general, la práctica se lleva a cabo en un hospital, y al lado de los estudiantes todo este tiempo hay profesores clínicos especiales que evalúan sus habilidades y sugieren todo lo que es necesario.

— En cuanto al coste de la formación, sólo puedo hablar de mi experiencia y de mi universidad. Mi salario es de AUD 7.000 por año (~USD 4.650) desde que soy ciudadano.

Si un extranjero viene con una visa de estudiante, entonces el costo ya aumenta a 26 000 AUD (~17 266 USD) por semestre; una chica de mi universidad compartió esta información conmigo. Y ella, ya en Australia, solicitó una beca. Le dieron 13.000 dólares australianos, que cubrieron la mitad de su matrícula. Por supuesto, nadie puede garantizar la obtención de una beca, pero, en principio, es posible.

Yo personalmente participé en el programa que promovió el ahora ex Primer Ministro en el marco de su campaña electoral. Luego prometió hacer gratuita la educación de las enfermeras. Fue elegido y la educación pasó a ser condicionalmente gratuita para quienes ingresan al año académico 2023-2024.

Entré a este programa porque comencé mis estudios en el 2023, y como parte de esto, al final de cada año académico, llegan a mi tarjeta 3000 AUD (~2000 USD). Y si trabajo en un hospital público durante 2 años después de graduarme, me pagarán otros 7.000 dólares australianos.

Cuando llegué por primera vez a Melbourne, me llamó la atención la falta de gente en las calles.

Primeras impresiones y comparación con Japón

— Al principio me resultó muy difícil acostumbrarme a la vida en Australia, porque el ritmo de vida aquí y en Japón es completamente diferente. En este último, la vida está en pleno apogeo: hay mucha gente alrededor, los bares y karaokes están llenos al final del día, se celebran fiestas constantemente.

Y cuando vienes a Australia te sientes como en un gran pueblo: muchos establecimientos y tiendas cierran temprano, hay pocos transeúntes (especialmente en las zonas residenciales), reina el silencio por todas partes. Y al principio me deprimió mucho. Pero con el tiempo me fui acostumbrando, sobre todo cuando nacían niños. Criar hijos aquí es mucho más cómodo.

La gran diferencia es también que en Japón nunca te convertirás en "uno de los nuestros", sin importar cuánto tiempo vivas allí y sin importar cuán perfectamente conozcas su idioma. Me ha pasado muchas veces cuando les hablé en perfecto japonés, pero aun así respondieron en un inglés entrecortado; esta es su reacción automática cuando ven a un extranjero. Además, no hace mucho en Japón, a los extranjeros se les expedían documentos de identidad llamados tarjetas de extranjero. Probablemente esto diga mucho.

En Australia, la situación es completamente diferente: aquí vive una gran cantidad de nacionalidades, en la calle puedes encontrarte inmediatamente con un árabe, un indio o una persona de piel oscura; esto es absolutamente normal y familiar. Por eso aquí todos se aceptan.

Además, a nivel estatal se presta gran atención a esta aceptación de todas las culturas: hay días en que se celebran eventos en escuelas y salas de conciertos, en los que todos pueden venir con su traje nacional y hablar sobre su país y su cultura. Incluso en nuestra universidad teníamos una asignatura en la que estudiamos lo importante que es respetar otras culturas y tratar a todas las personas por igual. Considero todo esto una gran ventaja de vivir aquí.

— También llama la atención la disponibilidad de comida en los restaurantes japoneses y la situación contraria en los establecimientos australianos. Esto es especialmente cierto para el almuerzo, durante el cual los buenos restaurantes japoneses ofrecen descuentos decentes: puedes disfrutar de una buena comida por 10 dólares. En las tiendas de Japón también siempre puedes comprar comida fresca ya preparada por menos de 10 dólares.

La comida cuesta mucho más en Australia: En el restaurante más económico, la pasta costará aproximadamente $23. Al mismo tiempo, aquí las raciones son muy grandes y la comida en sí, muy pesada; a menudo no va acompañada de verduras ni ensalada. Por eso prefiero comer en casa, salvo que a veces voy a cafeterías.

Y un punto más importante: en Australia es muy difícil vivir sin coche, ya que el transporte no está tan desarrollado como en Japón. Las líneas de metro de este último llegan incluso a ciudades y pueblos remotos, y puedes viajar entre ciudades en trenes de alta velocidad. Y en Tokio y Okigawa (yo viví en estas dos ciudades) puedes llegar rápidamente de un punto a otro, incluso con transbordos. El transporte funciona con frecuencia y cada hora.

En Australia esto tiene matices: hay que esperar el autobús entre 20 y 40 minutos. Las cosas están mejor en el centro, pero aún es más cómodo moverse en coche. Por lo tanto, se encuentra en casi todas las familias.

Características de Australia que me sorprendieron

— Cuando llegué por primera vez a Melbourne, me llamó la atención la falta de gente en las calles. Incluso me deprimió un poco. El hecho es que en el centro de la ciudad la mayoría de la gente sólo estudia y trabaja, y vive en zonas residenciales alrededor de Melbourne. Y aquí casi todo el mundo se mueve en coche, por lo que prácticamente no hay nadie en las calles. Después de Japón, este sentimiento de desolación fue especialmente inusual.

Otra característica a la que todavía me cuesta acostumbrarme es la falta de calefacción central en los apartamentos. En invierno en Melbourne, la temperatura exterior es de unos +13 grados, y en el interior por la mañana puede ser de +15-17 °C; En las casas más antiguas hace aún más frío. Hay calefacción de gas: dispositivos especiales en el techo desde donde sopla aire caliente. Pero el uso de este tipo de calefacción genera facturas de gas elevadas. Recuerdo que recibimos unos 400 dólares locales por 3 meses. Entonces instalamos paneles solares y ahora usamos aire acondicionado en la sala de estar en lugar de un calentador de gas.

Debido al frío, incluso a temperaturas de 20-21 °C en invierno, los suelos permanecen fríos. Camino por la casa con botas y una sudadera, pero aún así hace fresco. Resulta que en casa hay que llevar ropa abrigada durante casi 6 meses al año.

Por cierto, me sorprendió que, según la ley en Australia, no puedes cambiar las bombillas de tu casa tú mismo; debes llamar a un electricista. Al parecer, en el pasado se produjeron algunos incidentes relacionados con este motivo.

La calidad del ambiente de cafeterías y restaurantes deja a menudo mucho que desear. Especialmente no en el centro. Incluso con comida deliciosa, el lugar puede estar sucio. El restaurante puede parecer una cafetería normal y corriente. Los establecimientos de comida rápida como McDonald's rara vez están limpios. Por supuesto, hay lugares bonitos, pero en las zonas residenciales la calidad es mayoritariamente media. La mayoría de las veces, las quejas surgen específicamente sobre el interior y el mobiliario.

Lo comparo con Rusia, aunque hace mucho que no vivo allí. Si allí es costumbre vestirse elegante para ir a un restaurante, aquí la gente viene tranquilamente en pantalones cortos, camisetas y chanclas.

Y no hay perros ni gatos callejeros en Australia. Todos los animales tienen microchip y tienen dueño. Si ves un perro solo en la calle lo más probable es que esté perdido. En este caso, será necesario llamar a un servicio especial que recogerá al animal y localizará al dueño mediante el chip.

La vida con niños en Australia

— Vivir aquí con niños es muy cómodo. En primer lugar, aquí hay poca gente y, en segundo lugar, hay muchas oportunidades y la infraestructura adecuada. Esto se debe al hecho de que aquí hay muchas familias, incluidas familias numerosas (aquí no es infrecuente que haya hasta 5 niños en una familia). Hay muchos grupos de juego y centros en cada área. Y por supuesto, guarderías y escuelas.

Lo único negativo es que las guarderías son muy caras. Nuestro jardín de infancia cuesta 145 AUD por día (96 USD), pero gracias al subsidio solo pagamos 58 dólares locales. Las familias que no pueden pagar el jardín de infantes lo pasan mal.

Un punto importante: aquí se toman en serio las vacunas. Se les permite ir a la escuela sin ellos, pero no a los jardines de infancia estatales de tres y cuatro años.

Me gusta que el gobierno ayude bien a las familias. Se proporciona ayuda a las madres solteras. Si en la familia hay una persona con discapacidad física o mental, el Estado puede proporcionar un asistente gratuito. También apoyan a quienes quieren dejar una familia donde hay violencia. El sistema de apoyo social está muy desarrollado aquí.

Ocio y viajes en Australia

— Por ocio, mi familia y yo intentamos ir a algún lugar. Si nos tomamos unas vacaciones, nos gusta viajar por Australia, alojarnos en diferentes ciudades y alquilar alojamiento. Podemos alquilar una casa por unos días y explorar los alrededores. Ahora que estoy estudiando, suelo pasar los fines de semana en la biblioteca. Nos lleva más de una hora llegar al mar, por lo que rara vez vamos allí, especialmente en invierno.

Alrededor de Melbourne, en nuestro estado de Victoria, hay muchas atracciones a las que se puede llegar en coche. Hermosa naturaleza, lugares famosos como Great Ocean Road y los 12 Apóstoles. Hay pequeños pueblos interesantes alrededor de Melbourne a los que también vamos a veces.

Puedes quedarte en granjas y alquilar una casa allí. Normalmente, los agricultores viven y trabajan en una parte y alquilan la otra. Es muy interesante alojarse en estos lugares con niños.

Hay reservas de zoológicos en todo nuestro estado y más allá donde puedes venir a alimentar a los canguros y tomar fotografías.

Encontrar tu primer trabajo en Australia no es fácil.

Salarios, impuestos y bienes raíces en Australia

— Me gusta que el nivel de vida aquí sea bastante alto. Los buenos salarios te permiten vivir sin tener que vivir de centavo en centavo.

El salario medio de un adulto a tiempo completo es de 98.000 AUD al año antes de impuestos (~65.300 USD). Pero todo depende en gran medida de la especialidad: los especialistas en informática ganan mucho, pero los profesores de jardín de infancia ganan poco (entre 55.000 y 60.000 dólares australianos al año). Las enfermeras ganan inicialmente 80.000 AUD al año (~53.300 USD). La experiencia laboral y la educación adicional le permiten ganar más.

En general, para vivir cómodamente en Australia, creo que un adulto necesita entre 80.000 y 90.000 AUD (~53.300-60.000 USD) al año antes de impuestos. En este caso, puedes ir a un restaurante o pedir comida una vez a la semana, ahorrar para viajar, viajar a algún lugar con tu familia todos los años, pagar tu hipoteca, etc.

Encontrar tu primer trabajo en Australia no es fácil. Algunos buscan entre 1 y 2 años. La dificultad es que los australianos buscan experiencia laboral en su propio país. Incluso si, por ejemplo, tiene experiencia como gerente en una gran empresa rusa y un buen inglés, le resultará difícil conseguir un trabajo en la misma especialidad aquí. Una vez que adquiera experiencia local, incluso en un campo diferente, será más probable que lo contraten.

Especialidades populares en Australia: enfermeras, gerentes de diseño (que trabajan en obras de construcción), ingenieros civiles, maestras de jardín de infantes, analistas de negocios, programadores, electricistas, cocineros, trabajadores sociales. Por cierto, aquí los trabajos manuales están muy bien pagados.

El impuesto en Australia es progresivo: cuanto más ganes, mayor será el impuesto. Si gana menos de AUD 18.200 al año (USD 12.130), no habrá impuestos. Además se distribuye de la siguiente manera:

Para salarios entre 18.000 y 45.000 AUD: 19 céntimos por cada dólar superior a 18.200 AUD.

45.001-120.000 AUD: 5092 más 32,5 centavos por cada dólar superior a 45.000.

120.001-180.000 AUD: 29.467 más 37 centavos por cada dólar superior a 120.000.

180.001 y más: $51.667 más 45 centavos por cada dólar superior a 180.000.

— Nuestra familia con dos hijos gasta $250 por semana en comestibles; este es el promedio. Era más barato antes de la pandemia, alrededor de 150 dólares, pero los precios han aumentado drásticamente desde el COVID-19.

Precios de los alimentos básicos en Australia: la leche cuesta 1,60 AUD, 12 huevos - 5 AUD, el pan — 2,90 AUD.

En cuanto a los precios inmobiliarios, puedo decir que en Sydney, por ejemplo, es muy difícil comprar una casa propia. La mayor parte del inmueble ya ha sido comprado y está en alquiler. Sólo se puede encontrar vivienda propia en las afueras, y eso no es un hecho.

Cuando se trata de comprar una casa en Melbourne, todavía es posible. Más cerca del centro, los precios comienzan desde 2.000.000 de dólares australianos (~1.330.000 USD) por casa.

Compramos una casa en una zona residencial que recién comenzaba a construirse por 350.000 dólares australianos. Ahora cuesta más, ya que la zona se ha desarrollado bien, hay mucha infraestructura alrededor: guarderías, escuelas, tiendas. Cuando llegamos, el área estaba vacía. En las zonas en construcción, que se encuentran más alejadas del centro (hay que llegar en 40 minutos en tren o en coche), la vivienda costará menos.

Se pueden alquilar viviendas dignas en Melbourne por unos 250-350 dólares locales (166-233 USD) a la semana. Estamos hablando de alquilar un dormitorio en un apartamento o casa. La cocina será compartida y el baño será compartido o privado.

Mucha gente de Melbourne se ha mudado a Brisbane desde la pandemia. Escuché que la vivienda allí no es tan asequible como antes. Los precios son casi los mismos.

Una desventaja significativa es la lejanía de Australia de otros países.

Pros y contras de vivir en Australia

Permítanme resumir las principales ventajas y desventajas de vivir en Australia.

Ventajas: Alto nivel de vida y buenos salarios.

Desarrollado un sistema de apoyo social para familias, madres solteras y personas necesitadas.

Una sociedad multicultural donde todos se aceptan unos a otros.

Condiciones cómodas para vivir con niños.

Seguridad. Por supuesto, hay zonas desfavorecidas donde puedes encontrarte con robos, robos de coches, etc. Hice prácticas en un hospital de uno de estos, y hasta tenían servicio de escolta: si aparcas en la calle y no en el parking del hospital, seguridad te puede acompañar hasta tu coche. Pero la mayoría de las áreas están bien.

Hermosa naturaleza y muchas atracciones para viajar.

Gente abierta y amigable. Pueden entablar una conversación en un centro comercial o en la cola y hacer un cumplido. Todos sonríen y son agradables. Estas “pequeñas corrientes” ya son parte de la cultura de este país. Desventajas: Distancia de otros países. Lo que no me gusta es la lejanía de Australia respecto de otros países, incluida Rusia. Para ir a mi ciudad natal, Khabarovsk, es necesario dedicar mucho tiempo: el vuelo a través de Dubai dura 40 horas con varios traslados.

Falta de calefacción central en las casas.

El alto costo de los jardines de infancia.

Bienes inmuebles caros.

Dificultades para encontrar un primer empleo para inmigrantes.

Precios elevados para el envío de paquetes al extranjero. Por ejemplo, enviar un paquete pequeño que pese 500 gramos a Kazajstán costará 40 AUD (26,5 USD).

La necesidad de tener un coche.

La superficialidad en la comunicación es la otra cara de esas mismas corrientes de alquitrán. Cuando los lugareños te preguntan cómo estás, no quieren oír hablar de tus problemas. Es decir, aquí nadie se esfuerza por mantener conversaciones profundas.

Consejos para quienes planean una mudanza

— Algunos consejos para quienes planean mudarse a Australia:

Coma hasta saciarse de tartas de queso, requesón y albóndigas, porque no siempre es fácil encontrarlos aquí, especialmente en pueblos pequeños y remotos.

Traiga todos sus diplomas e incluso los registros médicos de sus hijos.

Traiga medias para niños si es necesario, ya que no las encontrará aquí. Sólo usan calzas con los dedos abiertos.

Lleva ropa abrigada y calcetines de lana porque en invierno tendrás que abrigarte bien en las casas de Melbourne.

Trae buenos zapatos. Aquí suele ser de mala calidad y uno bueno es muy caro. Por cierto, no lleves muchos zapatos con tacones, aquí casi nunca se usan. Prefieren zapatos prácticos y zapatillas de deporte.

Y sí, ahorra más dinero antes de mudarte.