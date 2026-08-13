Propiedades residenciales en venta en Australia

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Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Australia
¿Es posible comprar vivienda en Australia de forma remota?
Sí, se puede comprar un inmueble sin entrar al país. Basta con emitir un poder para su representante o encargar la ejecución de la transacción a una empresa inmobiliaria confiable que represente sus intereses.
¿Pueden los extranjeros comprar inmuebles en venta en Australia?
Los ciudadanos de otros países solo pueden comprar una propiedad en el mercado secundario. En el mercado primario, se puede comprar un número ilimitado de propiedades residenciales en Australia.
¿Cuáles son los costes de la vivienda en Australia?
Los precios por metro cuadrado oscilan entre 2500 y 10 000 euros. Los bienes raíces en Australia más caros se venden en dos ubicaciones: Canberra y Melbourne. Los precios mínimos se establecen en Albury y Darwin.
¿Cuáles son los beneficios de comprar una propiedad en Australia?
El país se distingue por su buena ecología, elevados salarios y una medicina de alta calidad. La vivienda líquida aquí siempre tiene demanda entre inquilinos y compradores.
¿Cuáles son las mejores ciudades australianas para vivir?
Melbourne y Sídney deben considerarse para mudarse permanentemente. Hay muchas oportunidades de empleo y un ocio agradable en estas ciudades.