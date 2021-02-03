  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$586,806
ID: 28230
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Complejos similares
Barrio residencial Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Montenegro
de
$117,361
Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$107,972
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,848
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$998
Complejo residencial Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
de
$103,336
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$586,806
Otros complejos
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom ter…
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se dvosoban lijepo namjesten stan povrsine 68m2 na odlicnoj lokaciji Zagoric.Stan se nalazi na 2. spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift.Cijena: 550€
Realting.com
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
