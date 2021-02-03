Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.
Localización en el mapa
Budva, Montenegro
