Barrio residencial Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
6
ID: 28253
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Zabjelu, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, kompletno opremljen i spreman za useljenje. Uz stan dolazi i obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna renta iznosi 500 €. Lokacija je mirna i dobro povezana, sa svim neophodnim sadržajima u blizini.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

