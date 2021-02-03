  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor

Dobrota, Montenegro
de
$880,208
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28554
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Ciudad
    Dobrota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Posjeduje svoju privatnu krovnu terasu sa bazenom kao i terasu sa tusem pored bazena. 

Localización en el mapa

Dobrota, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$140,833
Complejo residencial The Dreams by Dukley
Tivat, Montenegro
de
$587,217
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Edificio de apartamentos Deluxe estate Budva
Budva, Montenegro
Precio en demanda
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Montenegro
de
$248,806
Está viendo
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$880,208
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones