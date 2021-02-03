Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transportne prednosti.Ponuda obuhvata:Dva magacina – svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac 5.500 m² – mogućnost odvajanja i kupovine polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistraliBlizina željezničke pruge – idealno za kompanije koje posluju sa željezničkim transportomCijena: 950.000 €
Spuz, Montenegro
Tiendas de comestibles
