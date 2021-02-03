  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Spuz
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Montenegro
de
$1,11M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28334
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Danilovgrad
  • Ciudad
    Spuz

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transportne prednosti.Ponuda obuhvata:Dva magacina – svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac 5.500 m² – mogućnost odvajanja i kupovine polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistraliBlizina željezničke pruge – idealno za kompanije koje posluju sa željezničkim transportomCijena: 950.000 €

Localización en el mapa

Spuz, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Comercio Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Montenegro
de
$4,460
Comercio Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Comercio Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,113
Comercio Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,817
Comercio Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Está viendo
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$363,819
Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones