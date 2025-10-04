  1. Realting.com
Obra nueva en venta en Spuz

Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$293,403
Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvij…
Comercio Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$7,042
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² …
Cabaña Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$645
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Comercio Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$1,11M
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transport…
