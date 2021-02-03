Inmuebles comerciales Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.
Prednosti objekta:
Površina: 2.000 m²
Lokacija: direktno uz glavnu magistralu – odlična vidljivost i pristupačnost
Status: u toku su građevinski radovi
Fleksibilnost: mogućnost uređenja prostora u skladu sa potrebama i namjenom zakupca
Ova faza izgradnje omogućava budućem zakupcu da učestvuje u planiranju rasporeda i dizajna prostora, što prostor čini idealnim za showroom-e, kancelarijske ili kombinovane poslovne djelatnosti.
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo