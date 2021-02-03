  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Inmuebles comerciales Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$352,083
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28200
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancelarijskim namještajem✅ Dva parking mjesta sa rampom📍 Lokacija okružena buticima, stanovima i poslovnim sadržajima.💰 Cijena: 300.000 €

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Comercio Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$1,11M
Comercio Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$206,556
Comercio Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Comercio Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$7,042
Comercio Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Está viendo
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352,083
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Comercio Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Comercio Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Comercio Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjese…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones