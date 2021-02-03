  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$176,042
ID: 28240
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Pregunte lo que quiera
